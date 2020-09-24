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جمعية التأمين التعاونى تسدد 21 مليون جنيه تعويضات لعملائها بالقطاع الصناعى

لعدد 165 حالة
مروة عبد النبي 7:00 ص, الخميس, 24 سبتمبر 20 7:00 ص, الخميس, 24 سبتمبر 20

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كشف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، عن صرف تعويضات للقطاع الصناعى بقيمة 21 مليون جنيه خلال السنوات الست الأخيرة، مشيرا إلى حرص الجمعية على سداد كل المطالبات المستحقة عليها خاصة القطاع الصناعى.

وأوضح أن اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى تعاظم فى الآونة الأخيرة خاصة من جانب قطاع التأمين لكى يستطيع مواصلة الإنتاج خلال أزمة «كورونا» وهو ماقامت به الجمعية لحماية عملائها من المستثمرين الصناعيين والتواصل الدائم مع شركات إعادة التأمين العالمية بشكل مستمر بشأن أى تعويضات مستحقة لهم وسرعة سدادها.

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من ناحيته، قال مصطفى أبو العزم، القائم بأعمال العضو المنتدب للجمعية المصرية، إنها صرفت 21 مليون جنيه لصالح 165 حالة خلال السنوات الست الأخيرة لمشروعات صناعية تم توفير تغطيات تأمينية لها فى فروع الضمان والسطو والحريق.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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