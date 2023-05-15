«جمعية التأمين التعاونى» تجدد تعاقدها لتغطية عملاء بنك أبوظبى التجارى- مصر

جددت «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» تعاقدها مع بنك أبوظبى التجارى– مصر، بهدف توفير التغطية التأمينية لعملاء الأخير ضد أخطار تامين الممتلكات، وبالأخص ضمان مخاطر عدم السداد.

قال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، إنها ضمنت إجمالى مبالغ تأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة تجاوزت قيمتها 400 مليون جنيه لصالح بنك أبوظبى التجارى مصر منذ يناير 2019 حتى بداية مايو الجارى.

مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى

وأشار أبو العزم إلى أنه تمت مراعاة تنفيذ ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، المنظمة للاكتتاب فى وثائق تأمين الائتمان والتزام الجهة المانحة بتحمل نسبة الضمان المقررة، وذلك لتعزيز مستويات الاستقرار المالى بشركات التأمين.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارا بشأن ضوابط الاكتتاب فى وثائق تأمين الائتمان لشركات «الممتلكات» و«المسئوليات»، يقضي بإلزام الجهات مانحة الائتمان بنسبة تحمل إجباري قدرها %25 من قيمة القرض أو التسهيلات حال تحقق الخطر.

من ناحيته، قال أيمن أبو النصر، رئيس قطاع الإصدار بـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى»، إن المستهدف من التعاقد تغطية قروض بقيمة نصف مليار جنيه بدءأ من منتصف شهر مايو الجارى وحتى نهاية 2023.

وأضاف أبو النصر أن إجمالى مبالغ التأمين نتيجة تعاملات «جمعية التأمين التعاونى» وبنك أبو ظبى التجارى منذ بداية العام المالى الماضى وحتى الآن بلغ ما يزيد على 200 مليون جنيه، شملت تغطية مخاطر عدم السداد لمشروعات متوسطة وصغيرة.