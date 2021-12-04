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جمعية التأمين التعاونى تتعاقد مع «بدايتى» للتمويل متناهى الصغر

لكامل محفظة القروض البالغة 200 مليون جنيه
مروة عبد النبي 8:52 م, السبت, 4 ديسمبر 21 8:52 م, السبت, 4 ديسمبر 21

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كشف مصطفى أبو العزم القائم بأعمال العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتامين التعاونى” عن إبرام جمعيته عقد ثنائى مع شركة “بدايتى” للتمويل متناهى الصغر برئاسة محمد مشهور العضو المنتدب قبل أيام وذلك لضمان مخاطر عدم سداد القروض التى تمنحها الأخيرة

وقال أبو العزم إن تعاقد “جمعية التأمين التعاونى ” يقضى بضمان مخاطر عدم السداد ضد التعثر لكامل محفظة القروض متناهية

الصغر التى تستهدفها شركة “بدايتى” لمدة عام كامل والبالغة 200 مليون جنيه

الجمعية تضمن القرض حتى سقف 200 الف جنيه

وأشار إلى أن القروض الممنوحة لتمويل مشروعات متناهى الصغر مع شركة “بدايتى” حتى سقف 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.

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ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية  وافق على رفع الحد الأقصى للتمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه للضعف وذلك بهدف مساعدة المشروعات الناشئة على التوسع وزيادة حجم أعمالها، بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب.

من اليمني محمد مشهور رئيس جمعية بدايتى ومصطفى ابو العزم القائم بأعمال جمعية التعاونى

ومن المعروف أن إجمالي تمويلات الشركات والجمعيات للتمويل متناهي الصغرسجلت نحو 23.560 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2021،

مقابل 17.443 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2020، بارتفاع بقيمة 6.1 مليار جنيه.

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وكشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية أن الشركات استحوذت علي نسبة 56.20% من أرصدة التمويل، وجاء فى المركز الثاني

الجمعيات والشركات من الفئة “أ” على نسبة 37.68%، وفى المرتبة الثالثة جاءت  الجمعيات والشركات من الفئة “ج” على نسبة

3.33%، ثم الجمعيات والشركات من الفئة “ب” على نسبة 2.79%.

الجمعية تسهدف حصيلة اقساط بقيمة 400 مليون جنيه

وأوضح القائم بأعمال العضو المنتدب لـ“جمعية التأمين التعاونى” أن جمعيته تضمن مخاطر عدم السداد للقروض لعدد من شركات

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وجمعيات التمويل متناهى الصغر منذ عدة سنوات مستهدفة تشجيع كافة مؤسسات الإقراض كالبنوك والجمعيات الاهلية على منح

تمويلات جديدة لتقليص البطالة وتحريك عجلة الانتاج ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادى.

ولفت إلى أن الجمعية تستهدف حصيلة أقساط تأمينية بقيمة 400 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقابل 301 للعام المالى

الماضى وذلك عبر تكثيف تعاقداتها مع الجهات المنوطة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى رفع

كفاءة تحصيل هذه الأقساط والبالغ نسبتها أكثر من 90% حتى الآن .

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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