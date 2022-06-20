جمعية اتصال تعقد لقاء التشبيك الثاني للشركات بمشاركة مسئولين حكوميين وكيانات عالمية ومحلية

تعقد جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات الدورة الثانية من لقاء التشبيك الدولي مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، حيث يتيح هذا اللقاء مقابلة الشركات المحلية بعضها البعض من جانب، وأيضًا مقابلة أكثر من 30 شركة من الشركات الأجنبية من الجانب الآخر.

ويعدّ الهدف الرئيسي من لقاء التشبيك، الذي يُعقد على مدار يومي 27 و28 يونيو الحالي، مساعدة الشركات المصرية في تنمية أعمالهم وتطوير منتجاتهم على أعلى مستوى احترافي، خاصة أن لقاء التشبيك يعدّ أول خطوة لعرض منتجات وخدمات الشركات للشركات المحلية والعالمية، والذين تمت دعوتهم من مصر وإفريقيا وأوروبا وأمريكا ولأول مرة من الخليج.

من جانب آخر يحاضر، في جلسات لقاء التشبيك، عدد من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف إلقاء الضوء على الفرص الذهبية الموجودة في السوق المصرية وما يمكن أن تقدمه مصر للشركات العالمية.

ومن أبرز المتحدثين والمشاركين في هذه اللقاءات المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس عمرو محفوظ ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.

وتعقيبًا على هذا اللقاء، أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة منظمة اتصال، أن اتصال بما لديها من إمكانيات وعلاقات إستراتيجية مع عدد من الدول والشركات العالمية، تسعى دائمًا إلى توثيق التعاون بين الشركات المحلية ونظرائها من الشركات العالمية والخليجية؛ بهدف زيادة الفرص التصديرية لمصر والعمل على تنمية أعمال الشركات، مما ينعكس أثره على الاقتصاد القومي،

وبناءً على ذلك سارعت “اتصال” إلى إطلاق هذه المبادرة في نسختها الثانية بعد النجاح منقطع النظير الذي تحقق في المبادرة في نسختها الأولى،

والتي تستهدف مصلحة الشركات والسوق وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات في ظل التحديات والأزمات العالمية التي فرضتها ظروف انتشار فيروس كوورنا (كوفيد- 19).

وتابع أن “اتصال” تعمل جنبًا إلى جنب مع “إيتيدا” لتعزيز قدرات السوق المصرية على التنافسية على مستوى العالم وجعله مساهمًا رئيسيًّا في النمو الاقتصادي للبلاد،

علاوة أيضًا على الدور الملحوظ لـ”إيتيدا” في تطوير تكنولوجيا المعلومات من خلال تحديد احتياجات الصناعة المحلية ومعالجتها من خلال برامج متخصصة عالية الكفاءة،

وتقديم المشورة في سياسات القطاع، وتعزيز التجارة بالأسواق المحلية والدولية، وتقديم استشارات إستراتيجية للشركات المحلية والدولية.

وأوضح مجاهد أن هناك اهتمامًا غير مسبوق من الدولة المصرية بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما جعلها تأتي في المرتبة الأولى بمقدمة القطاعات الأكثر نموًّا رغم الظروف العالمية، وتصل نسبة النمو السنوية للقطاع إلى أكثر من 16%.