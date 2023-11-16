جمعية اتصال: انتخاب عاصم وهبي نائبا لرئيس منظمة أفيكتا حتى 2026

أعلنت جمعية اتصال إعادة انتخاب عاصم وهبي، نائب رئيس مجلس إدارتها، نائبًا لرئيس منظمة أفيكتا لمنطقة شمال أفريقيا حتى عام 2026. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمنظمة أفيكتا.

يأتي هذا الاختيار استكمالًا لمسيرة العمل التي بدأتها “اتصال” منذ تأسيس أفيكتا (التحالف الأفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)،

وهو التحالف الذي يضم اتحادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركات متعددة الجنسيات، ومؤسسات وأفرادًا معنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا.

أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، أن اختيار عاصم وهبي، ممثلًا عن “اتصال”، نائب رئيس منظمة أفيكتا يعكس الدور الذي تلعبه مصر في القارة السمراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بما يخدم الاقتصاد الأفريقي ككل،

حيث يتمتع عاصم وهبي بخبرة طويلة في مجال التكنولوجيا، وقاد عدة مشروعات ناجحة في مجالات تحسين الأنظمة الرقمية، كما يعتبر “وهبي” رائدًا في تشجيع ودعم المبادرات التكنولوجية الحديثة لتعزيز التطور الاقتصادي والتكنولوجي.

من جانبه، أعرب وهبي عن سعادته بهذه الثقة التي أهّلته لمنصب نائب رئيس منظمة أفيكتا، مؤكدًا: نحن ملتزمون بتطوير تكنولوجيا المستقبل وتحقيق التميز في مجال الاقتصاد الرقمي.