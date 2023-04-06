«جمعية أطفال السجينات» تكرم الفنانة إلهام شاهين

كرمت الكاتبة نوال مصطفى مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أطفال السجينات، اليوم الخميس، الفنانة إلهام شاهين خلال حفل توزيع جوائر مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال، في نسخته الرابعة برعاية وزيرة التضامن الاجماعي الدكتورة نيفين القباج.

وعبرت الفنانة إلهام شاهين عن تقديرها وسعادتها للتكريم، مشيدة بدور جمعية أطفال السجينات في دعم المرأة ودورها في قضية الغارمات.

وبدأت فعاليات حفل «مسابقة نوال مصطفى لريادة الأعمال 2023» في نسختها الرابعة، تحت عنوان: “منتجات للمرأة والطفل”، وحفل الإفطار السنوي، منذ قليل، برعاية وزيرة التضامن الاجماعي الدكتورة نيفين القباج، وبحضور الفنانة إلهام شاهين وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني، داخل فندق بيراميزا في الدقي.

وتقدم للمسابقة منذ فتح باب التقدم العديد من 121 متسابقة من مختلف محافظات مصر، وتتميز مشروعاتهن بالتفرد والإبداع، وتشمل (المنتجات الصديقة للبيئة، منتجات الحرف اليدوية، الغذاء الصديق للبيئة)، كما تقدم للمسابقة العديد من المشروعات العائلية والجماعية، ووصل للقائمة القصيرة عشر سيدات من محافظات (أسوان، الإسكندرية، الغربية، القاهرة، الأقصر).