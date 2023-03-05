جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية تنهى أعمال القافلة الطبية المتكاملة للواحة

أنهت جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة أعمال القافلة الطبية المتكاملة لواحة سيوة (العطاء مصر ) ونقل محمد بكر رئيس مدينة سيوة شكر وتحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الى مسئولي القافلة والمشاركين بها من أساتذة كليات طب القصر العينى وجامعة عين شمس والقوات المسلحة ودار الفؤاد وضمت تخصصات ( أمراض الكلى _ الأمراض الصدرية _الجهاز الهضمي والمناظير _الجلدية _طب الأسرة _ الروماتيزم والتأهيل)

وتم تنظيم القافلة بالتعاون مع جمعية أبناء سيوة خلال الفترة من 1 وحتى 5 مارس بتوقيع الكشف الطبي على عدد ٥٠٠ حالة وإجراء ٥ عمليات جراحية و ٤ حالات جراحات نسا وولادة منها حالتي ولادة قيصرية.

يأتى ذلك في إطار الدور والمشاركة المجتمعية الفعالة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتعاون مع جهود المحافظة للارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الطبية والإنسانية مع الوصول إلى أقصى المناطق والتجمعات بمدن ومراكز وقري المحافظة.

وتم تقديم الشكر للدكتورة شرين عامر رئيس القافلة والمهندس تامر بسيوني منسق عام القافلة ولجميع المشاركين في أعمال القافلة ودورهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بسيوة.

كما قام رئيس مركز ومدينة سيوة بتسليم شهادات التقدير لجميع المشاركين بالقافلة.