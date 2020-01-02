جمعيات هيئة التعاونيات: نساند الدولة في توفير السكن الملائم بالسعر المناسب للأعضاء

تحاول جمعيات هيئة التعاونيات تخفيف العبء عن كاهل الدولة من خلال تنفيذ مشروعات لأعضاءها

أجمع عدد من أعضاء جمعيات هيئة التعاونيات التابعة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، على الدور الهام التي تلعبه الجمعيات في مساندة الدولة والتخفيف عن كاهلها في تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة لأعضاءها بسعر التكلفة لتتناسب مع الشريحة المستهدفة من أعضاء الجمعيات.

جمعية درع مصر نفذت 8 مشروعات كبرى

قال المهندس حسام عبد العزيز سكرتير عام جمعية درع مصر بهيئة تعاونيات الإسكان، إن الجمعية قامت بتنفيذ 8 مشروعات كبرى لأعضاءها من ضمنها تنفيذ عمارات بمنطقة خلف الشيراتون وكذلك عمارات المعمورة ومجموعة عمارات ببورسعيد.

مشروعات جمعية درع مصر

أضاف عبد العزيز خلال تصريحات لـ “المال”، أنه تم طرح أراضي للأعضاء بأكتوبر والعاشر من رمضان، لافتا أن هناك مشروعيين رئيسيين يتم تنفيذهم أحدهم مشروع قرية أمون بالساحل الشمالي على مساحة 200 فدان عبارة عن 1058 فيلا بمواجهة 1000 متر على الشاطئ.

وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع “فرسان مصر” بالقاهرة الجديدة عبارة عن 128 وحدة سكنية “كمباوندات” على مساحة 12 فدان وهو تحت الانشاء وخلال شهرين سيتم تسليمه للأعضاء باستثمارات 200 مليون جنيه.

منح الأراضي بتخفيضات تصل إلى 25%

أشار، إلى أن الحكومة ممثلة في هيئة التعاونيات تساعد الجمعيات في تنفيذ مشروعاتها عن طريق منح الأراضي بتخفيضات تصل إلى 25% وقد تصل إلى 50% بعد التصديق من مجلس الوزراء وذلك حفاظا على حقوق الأعضاء.

أفاد، أن الجمعية تضم 4600 عضو وأن جميعهم يستوفون حقهم من مشروعات الإسكان التي تتيحها الجمعية لأعضاءها، لافتا أن هناك تكالب على مشروعات الإسكان التي يتم طرحها.

الدولة وهيئة التعاونيات توفر المسكن المناسب للأعضاء

أوضح، أن الدولة وهيئة التعاونيات تساهم في توفير المسكن الملاءم لأعضاء جمعيات الهيئة، لافتا أن الجمعيات تستهدف التعامل مع شريحة متوسطي الدخل من خلال أعضاءها، وذلك تخفيفا عن كاهل الدولة في إنشاء مشروعات لهم.

مشروعات جمعية أمنحتوب

وقال المهندس أحمد هندي عضو مجلس إدارة جمعية أمنحتوب، إن الجمعية تقوم بتنفيذ مشروعين أحدهما بالقاهرة الجديدة والأخر بالعبور إلى جانب مشروع أخر مستقبلي بالكينج مريوط.

زأضاف، أن مشروع العبور مقام على 37 فدان عبارة عن تقسيم أراضي شاملا كافة الخدمات حوله، ومشروع القاهرة الجديدة على 6.3 فدان وهو عبارة عن وحدات سكنية بمساحة 120 متر.

أشار، إلى أنه من المنظر الانتهاء من المشروعات المذكورة خلال الربع الأول من عام 2020، لافتا أنه تم تسليم قطع أراضي للأعضاء المتقدمين بمشروع العبور.

مشروع الكينج مريوط ينتظر انتهاء الاجراءات

أوضح، أنه بالنسبة لمشروع الكينج مريوط فمن المنتظر أن يتم تقسيمه إلى وحدات سكنية مصيفية وفيلات، لافتا أنه تم طرحه لأعضاء الجمعية وفي انتظار انتهاء الأوراق الخاصة به من الجهات المعنية.

إسكان نقابة التجاريين تدرس الدخول في مشروعات بالعاصمة الجديدة

وقال محمد إسماعيل راضي مدير جمعية إسكان نقابة التجاريين بالقاهرة، إن الجمعية تدرس حاليا الدخول في تنفيذ مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتوفير السكن المناسب بالسعر المناسب للأعضاء وأسرهم حتى الدرجة الثالثة.

وأضاف، أن الجمعية قديمة النشأة ونفذت العديد من المشروعات السكنية لأعضاءها، وكان من بينها الـ 25 فدانا بمنطقة قرب البركة بطريق “القاهرة – الإسماعيلية” الصحراوي وهو عبارة عن مشروع سكني متكامل.

إسكان البنك الأهلي تعمل على توفير السكن المناسب لأعضاءها

وقال سامى عبد العظيم، مدير إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين فى البنك الأهلى المصرى، إن الجمعية تعمل على خدمة أعضائها من موظفى البنك وأصحاب المعاشات وتوفير المسكن الملائم لهم.

وأضاف، أن المشروعات المنفذة تتم عن طريق مدخرات أعضاء الجمعية أو بدعم من البنك الأهلى لمساعدة صغار الموظفين فى الحصول على وحدات سكنية تليق بهم.

وأفاد، أنه يتم توزيع الأرباح الخاصة بالجمعية كل عام إما بشكل نقدى كقروض إسكان لمساعدة صغار الموظفين على امتلاك وحدة سكنية أو إقامة مشروعات إسكان لأعضائها.