جمعوا كميات من الكمامات والسلع.. إحباط مخطط إخواني لإحداث أزمة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية، بعدما جمعتها عناصر إخوانية من الأسواق.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، أن العناصر الإخوانية كانت تسعى لإحداث أزمة من خلال تجميع الكمامات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن في إجهاض المخطط الإخواني الإرهابي.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية أمس، كميات كبيرة من السلع التموينية بمحافظة الدقهلية، بعدما جمعتها عناصر إخوانية من الأسواق وتخزينها لإحداث أزمة خلال شهر رمضان.

يذكر أن نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة، وتنظيم مواعيد الغلق، خلال 24 ساعة، أسفرت عن الآتي:

ضبط 923 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها 119 بمجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

ضبط 226 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

وغلق 13 مكان (نشاط تعليمى – تجمعات طلابية “مراكز للدروس الخاصة”).

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.