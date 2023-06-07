«جمعن ملايين الجنيهات».. قصة 3 سيدات تاجرن في الهيروين من كشك بالقاهرة

استطاعت 3 سيدات جمع ملايين الجنيهات من خلال تجارتهن في مخدر الهيروين عبر كشك افتتحوه في منطقة الحدائق بمحافظة القاهرة، واشترك معهن شخص في توصيل المواد المخدرة للمتعاطين، وكشف اشتباه الأجهزة الأمنية في أحد أفراد العصابة المسئول عن توصيل الكميات، إلى القبض عليهم جميعًا وبحوزتهم كميات من الهيروين وسلاح و5 ملايين جنيه.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط 4 أشخاص (3 سيدات ورجل)، أثناء استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدون تراخيص، بدائرة القسم.

وعُثر بحوزتهم على كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام، بندقية آلية، عدد من الطلقات لذات العيار، 2 هاتف محمول، مبالغ مالية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم والسيارة لسهولة التنقل.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.