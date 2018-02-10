جمعة: صيغة التأمين التكافلى لاقت قبول المصريين

الشاذلى جمعةكشف الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ورئيس لجنة الرقابة الشرعية بشركة "مصر للتأمين التكافلى"، أن صيغة التأمين التكافلى فى مصر لاقت قبول المجتمع المصرى نظرا لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.وأضاف جمعة خلال حفل بدء نشاط شركة مصر للتأمين التكافلى، أن الاستثمار فى نشاط التأمين

الشاذلى جمعة

كشف الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ورئيس لجنة الرقابة الشرعية بشركة “مصر للتأمين التكافلى”، أن صيغة التأمين التكافلى فى مصر لاقت قبول المجتمع المصرى نظرا لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف جمعة خلال حفل بدء نشاط شركة مصر للتأمين التكافلى، أن الاستثمار فى نشاط التأمين التكافلى فى مصر آمن وتأسيس شركات تأمين تكافلى جديدة فى السوق يشير إلى أن الاقتصاد المصرى يتمتع بالاستقرار وجاذب للاستثمارات.

وأعرب عن أمله فى مزيد من التوسع والنمو بنشاط التأمين التكافلى فى السوق لما يغرسه من روح التكافل بين أفراد المجتمع ويساهم فى خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى وهو ما نحتاجه حاليا.