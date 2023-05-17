جمرك قسطل البري يضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البري برئاسة محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
فبناء علي مذكرة مشتركة مقدمة من إبراهيم عمر رئيس قسم الأمن الجمركي بمنفذ قسطل البري والرائد محمد خليفة وكيل مباحث المنفذ مفادها اعتزام راكب سوداني الجنسية تهريب كمية النقد المصري مخبأة داخل احدي كراسي الاتوبيس أثناء مغادرته من المنفذ إلي السودان .
وبالعرض علي محمود عبدالرحمن مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد ابراهيم فهمي مأمور التعريفة وأحمد رشاد ومحمود أبو النصر لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية فتبين وجود مبلغ 2 مليون و 643 ألف و 650 جنيهاً داخل حقيبة هاند باج رمادية وكرتونة شيبسي خاصين بالراكب مخبأين أسفل أحد كراسي الأتوبيس بعيداً عن أعين رجال الجمارك بقصد تهريبها خارج البلاد .
قرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023 .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر علي خليفة رئيس الإدارة المركزية لحمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.