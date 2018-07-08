جمرك سفاجا يضبط محاولتى تهريب بتعويضات تتخطى 500 ألف جنيه

مها أبوودن

ضبطت سلطات الجمارك بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية والهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى قام الراكب ا . ع . م بترك حقائبه داخل الأتوبيس الداخلى الذى ينقل الركاب من الباخرة لصالة التفتيش ثم نزل ودخل الصالة دون حقائبه وتابع الأتوبيس وعقب خروجه من صالة التفتيش قام بركوب الأتوبيس مرة أخرى للوصول لمحطة موقف الأتوبيسات المغادرة للمحافظات داخل الميناء.

وعقب وصول الأتوبيس للمحطة حاول أخذ الحقائب إلا أن رجال الجمارك الذين كانوا يتابعونه طلبوا تفتيش الحقائب فتبين وجود 24 هاتف آيفون و4689 علبة أدوية بشرية متنوعة مخفاة داخل أمتعته الشخصية.

وبلغت التعويضات المستحقة 453 ألفا و 200 جنيه

وفى الأتوبيس نفسه وبالطريقة حاول الراكب ا . ب . أ ترك حقائبه داخل الأتوبيس ودخل الصالة بدونها أيضًا وعند محاولته أخذها فى موقف الأتوبيسات فتبين وجود 5817 علبة حقن وأدوية بشرية متنوعة مخفاة داخل أمتعته الشخصية

وبلغت التعويضات المستحقة 321 ألفا و 600 جنيه.