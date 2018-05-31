جمرك بورسعيد تضبط كميات ملابس أجنبية مخالفة و1.7 كجم حشيش

مها أبوودنضبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد 1.7 كيلو جرام من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله، وكمية من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع غير الخالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك .وتم ضبط الحشيش بناءً على إخبارية مشتركة من محمد مختار حافظ مدير جمرك

مها أبوودن

ضبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد 1.7 كيلو جرام من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله، وكمية من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع غير الخالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك .

وتم ضبط الحشيش بناءً على إخبارية مشتركة من محمد مختار حافظ مدير جمرك الشاحنات والنقيب فتحى عبدالعاطى ضابط مباحث منفذ الشاحنات تفيد بوجود معلومات عن اعتزام قائد السيارة ماركة إيسوزو رقم ط ص م 6954 تهريب وإخفاء كمية من المواد المخدرة داخل جسم السيارة.

وتم ترقب وصول السيارة لمنفذ الشاحنات الجمركى وتشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لتفتيش السيارة، وعند وصولها لمنفذ الشاحنات الجمركى تم تفتيشها قيادة م . ع . م سائق وبجواره م . م . ا تبين وجود صندوق خشبى خاص بسماعات السيارة خلف الكرسى الخاص بالسيارة وبفتحه تبين وجود 4 لفافات كل منهما عبارة عن كيس بلاستيك من لدائن أسود اللون داخلهم 11 طربة ملفوفه بقماش بها مادة بنية اللون يشتبه أن يكون لمخدر الحشيش بوزن إجمالى حوالى كيلو و 740 جرام