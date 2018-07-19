جمرك الدخيلة تلزم شركة متهربة بدفع 181 ألف جنيه تعويضات

مها أبوودنتمكنت سلطات جمارك الدخيلة من ضبط محاولة للتلاعب فى الفواتير المقدمة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجماركوتعود الواقعة إلى أثناء المراجعة النهائية لمستندات بيان جمركي بإسم شركة ا . ا . ا ل، تلاحظ أن الشركة تقدمت بفواتير قيمتها الإجمالية 36889 يورو وهى نفس

مها أبوودن

تمكنت سلطات جمارك الدخيلة من ضبط محاولة للتلاعب فى الفواتير المقدمة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك

وتعود الواقعة إلى أثناء المراجعة النهائية لمستندات بيان جمركي بإسم شركة ا . ا . ا ل، تلاحظ أن الشركة تقدمت بفواتير قيمتها الإجمالية 36889 يورو وهى نفس القيمه المقر عنها بالبيان الجمرك

وبمراجعة شهادة المنشأ المقدمة مع المستندات تبين وجود أرقام محددة بأحد بيانات الشهادة، فطلب مدير التعريفة من الشركة تفسير مدلول هذه الأرقام الموجودة بشهادة المنشأ حتي يتم السداد.

وتقدم مندوب صاحب الشإن بفواتير أصليه تحمل نفس الأرقام المشار اليها فى شهادة المنشأ ومطابقة لمشمول البيان الجمركى وشهادة المنشأ من حيث الصنف والعدد والكمية والوزن ولكن بقيمه 67059 يورو اى وبفارق 30170 يورو عن القيمة المقر عنها وبما يعادل 570 ألف جنيه مصرى والموجودة بهدف التهرب من فرق الرسوم

وقدرت التعويضات بمبلغ 181 ألفا و 282 جنيها.

وقررت الشؤون القانونية أن الواقعة تعد تهربا جمركيا تطبقا لنص المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 لتقديم فواتير مصطنعة بهدف التهرب من الضرائب الرسوم المقدره

وطلبت الشركة التصالح وقامت بسداد الرسوم والتعويضات المستحقة بالقسيمة رقم 74274 بتاريخ15/7/2018وجاري العرض علي لجنه التصالحات