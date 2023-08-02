«جمجوم مصر» تطلق مشروع «State of innovate» للتعليم الطبي المستمر

أعلنت شركة جمجوم مصر للصناعات الدوائية انطلاق المرحلة الأولى من مشروع «State of innovate» للتعليم الطبي المستمر، والذي يهدف إلى تدريب شباب أطباء العيون في مصر، وتبادل الخبرات مع كبار الأساتذة.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع ورشة عمل تدريبية على جراحات المياه البيضاء والمضاعفات المحتملة لها أثناء إجراء العملية، وكيف يمكن أن يتعامل جرّاح العيون مع تلك المضاعفات بشكل سريع،

بالإضافة إلى لقاء علمي ترأّسه وأداره نخبة من كبار أساتذة طب وجراحة العيون في مصر، وحرص على المشاركة به المئات من شباب أطباء واستشاريي جراحات العيون.

ترأّس المؤتمر كل من الدكتور عبد الله حسونة، والدكتور تامر الرجال، والدكتور شريف إمبابي، والدكتور طارق مأمون، وأ.د محمد نوارة، وأ.د أحمد حبيب، وأ.د عمرو صالح موسى، وأ.د عمرو العوامري، أساتذة طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس، وأ.د طارق النجار رئيس قسم القرنية بمعهد بحوث أمراض العيون، وأ.د عمرو الأمين، استشاري طب وجراحة العيون، وأ.د تامر جودت، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة القاهرة، وأ.د عمرو سمير، استشاري المياه الزرقاء، وأ.د محمد الملاح، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الأزهر.

وأكد أساتذة طب وجراحة العيون المشاركون أن التعليم الطبي المستمر من أهم مقومات الطبيب الناجح، سواء من شباب الأطباء الذين يوفر لهم مشروع شركة جمجوم «State of innovate» فرصة هائلة للاستفادة من خبرات قد يحتاجون لسنوات للحصول عليها،

وحتى كبار الأطباء، حيث توفر لهم تلك اللقاءات العلمية ساحة مثمرة لتبادل الخبرات، خصوصًا أن تخصص طب وجراحة العيون يندرج تحته عدد كبير من التخصصات الفرعية المرتبطة في النهاية ببعضها البعض.

ومن المقرر أن تستكمل شركة جمجوم فارما المراحل التالية من المشروع في عدد من المحافظات، وبالتعاون مع كبرى المستشفيات والمعاهد التعليمية والجامعات المصرية.