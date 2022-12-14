«جمجوم فارما» للأدوية تحقق 95 مليون جنيه مبيعات في الربع الأول من 2022

حققت شركة «جمجوم فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 95 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

انتهت شركة مصنع جمجوم فارما للأدوية الكائن مقرها بجدة في المملكة العربية السعودية من أعمال الإنشاء والتجهيزات والتشغيل لمصنعها الجديد بمدينة العبور بمحافظة القليوبية بمصر، تمهيداً لافتتاحه رسمياً بنهاية العام الجاري، ليصبح أحد الاستثمارات السعودية التي تم ذكرها خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمهورية مصر العربية.

وصرح محمود بن يوسف جمجوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة جمجوم فارما أن المصنع الجديد تم تشييده على مساحة 15527 متر مربع، وتقارب استثماراته مليار جنيه مصري، ويأتي ضمن خطة توسعات وفتح قنوات استثمارية جديدة في الدول الشقيقة، مشيراً إلى أنه من المتوقع افتتاح المصنع خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة جمجوم فارما أن الشركة تسعى إلى أن يوفر المصنع ما يقرب من 400 فرصة عمل، مؤكدا ثقته الكاملة في الخبرات المصرية التي ستسهم بجانب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التصنيع في تحقيق الخطة الإنتاجية التي تصل إلى حوالي 41 مليون وحدة سنوياً من مختلف خطوط الإنتاج.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق يوسف حسني، الرئيس التنفيذي لمجموعة جمجوم فارما أنه سيكون لدى المصنع طاقة صناعية تقدر بحوالي 41 مليون وحدة سنوياً تغطي معظم التخصصات الطبية مثل قطرات العين، والأقراص والكبسولات الجيلاتينية الصلبة ، و الكريمات والمراهم الخاصة بالجلد ، والتي تعتمد جميعها على أحدث تكنولوجيا إنتاج الدواء ” automated compact lines ” من أكبر مصنعي ماكينات التصنيع الدوائي في العالم.