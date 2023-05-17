«جمجوم فارما» للأدوية تحقق 456 مليون جنيه مبيعات خلال 2022 

سجلت

«جمجوم فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 456 مليون جنيه خلال عام 2022، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وانتهت شركة مصنع جمجوم فارما للأدوية الكائن مقرها بجدة في المملكة العربية السعودية من أعمال الإنشاء والتجهيزات والتشغيل لمصنعها الجديد بمدينة العبور بمحافظة القليوبية بمصر، تمهيداً لافتتاحه رسمياً بنهاية العام الجاري، ليصبح أحد الاستثمارات السعودية التي تم ذكرها خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية تعمل على توطين الصناعات الدوائية وتعظيم وجود مختلف الصناعات.

وأضاف أن أي مصنع يتم صناعته يكلف الدولة 500 مليون جنيه وطبقا للمواصفات العالمية، لافتا إلى أن كل دواء خارج من المصانع مطابق للمواصفات العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وتابع أن الدواء صناعة استراتيجية لا غنى عنها فى أى وقت من الأوقات، مضيفا أن لدينا مخزونا استراتيجيا للأدوية المزمنة لا يقل عن 6 أشهر.

وتابع أن الدواء صناعة استراتيجية لا غنى عنها فى أى وقت من الأوقات، مضيفا أن لدينا مخزونا استراتيجيا للأدوية المزمنة لا يقل عن 6 أشهر.