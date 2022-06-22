«جمجوم فارما» تنتهى من إنشاء مصنع للأدوية فى «العبور» بتكلفة مليار جنيه

كشف محمود يوسف جمجوم، نائب رئيس مجموعة جمجوم السعودية، إنها أنهت عمليات إنشاء مصنع للأدوية فى مدينة العبور على مساحة 15 ألف متر، بتكلفة استثمارية قدرت بمليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بات جاهزًا للعمل.

محمود جمجوم: وزارة الصحة تستكمل عملية منحنا «الرخصة» اليوم

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» -على هامش حفل توقيع اتفاقيات شراكة بين شركات القطاع الخاص فى مصر والسعودية أمس الثلاثاء-، أن وزارة الصحة ستُكمل إجراءات منح المصنع رخصة التشغيل اليوم –الأربعاء- ومن المخطط زيارته للتفتيش والتأكد من مطابقته للمواصفات وشروط التشغيل.

وأوضح أن المجموعة تعتزم رفع حجم استثماراتها إلى 3 مليارات جنيه فى السوق المصرية بحلول عام 2030، تصل إلى 10 مليارات جنيه عقب 10 أعوام من الآن.

ولفت «جمجوم»، إلى أن الشركة السعودية كانت تصدر دواء للسوق المصرية بقيمة 400 مليون جنيه، موضحًا أنه سيتم تصنيعها فى مصر عقب تشغيل المصنع، الذى سيعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية ثم الانطلاق للتصدير لأفريقيا.

وتابع أن استثمارات قطاع الدواء فى مجموعة «جمجوم» السعودية تقدر بمليار دولار، فيما تصدر منتجاتها إلى 30 دولة، مؤكدًا انها تعتمد على مواردها الذاتية فى تمويل عمليات التوسع المختلفة، مشيرًا إلى أنها تستحوذ على 5 – %6 من سوق الدواء فى السعودية.

وكشف الدكتور مصطفى قناوى، المدير الإقليمى لمصر وليبيا والسودان بمجموعة «جمجوم»، أنها تستهدف تسجيل مبيعات بالسوق المصرية لمصنعها بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 4 أعوام، بجانب الوصول إلى قائمة الـ10 الكبار فى سوق مصنعى الدواء المصرية.

وأضاف «قناوى»، فى تصريحات لـ«المال» أن مصنع «جمجوم فارما» فى مصر، سيصنع نحو 30 منتجًا فى السنة الأولى، منها أدوية للعيون والأمراض الجلدية والمضادات الحيوية والمسكنات، ترتفع إلى 70 منتجًا فى العام الثاني.

وكشف أن عملية طرح الشركة التابعة بالبورصة المصرية، أمر وارد عقب نجاح التشغيل والوصول إلى مستويات أداء كبيرة، مؤكدًا أن الأمر ستتم دراسته من قبل مجلس إدارة المجموعة.