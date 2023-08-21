جماهيرية الدوري المصري في صدام مع المال السعودي

أدلى الإعلامي السعودي وليد الفراج بتصريحات من خلال برنامجه الشهير “أكشن مع وليد” والذي يُذاع عبر فضائية MBC ACTION، أثارت الجدل كثيرًا في الشارع الرياضي المصري خلال الفترة الأخيرة.

مشجع مصري أرسل له تعليق يفيد بأن مباراة الأهلي والزمالك تُعد الديربي الأقوى في الشرق الأوسط، وليست مباراة الهلال والنصر، ليـرد الفراج بقوله: أنا أحب الأهلي وأحترم الكرة المصرية كثيرًا، ولكن عليك النظر نحن نتحدث عن دوري تنقله 40 قناة على مستوى العالم فيما تنقل قناة محلية واحدة فقط مباريات وأحداث الدوري المصري.

تصريحات كان لها رجع الصدى الكبير على الشارع الرياضي المصري، والذي انقسم بين مؤيد لكلام الإعلامي السعودي، نظرًا للفوارق المادية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة حاليًا، وتسببت في نجاحهم باستقطاب العديد من نجوم الكرة العالمية.

وفي المقابل كانت هناك مجموعة من الأراء التي هاجمت تصريحات وليد الفراج، أبرزها التعليقات من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة الذي كتب على صفحته على فيسبوك “ديربي الكرة المصرية الأقوى والأكبر في الشرق الأوسط شاء من شاء وأبى من أبى”.

هذا الطرح جعل “المال” يقرر سرد مجموعة من المقارنات والتي توضح أين يقف الدوري المصري عن نظيره السعودي في الوقت الحالي بكل تأكيد

القنوات الناقلة

ساهم الاستقطاب الكبير للنجوم العالميين في الدوري السعودي في جعل العديد من القنوات التلفزيونية تسعى للحصول على حقوق البث، ووصلت القنوات لـ نحو 48 منصة وقناة تبث عبر 170 دولة وبكافة اللغات العالمية، في المقابل قناة واحدة فقط تبث حقوق الدوري المصرية وهي أون تايم سبورتس.

ترتيب الدوريات

وفقًا لشبكة تيم فورم التي تعمل على تحليل وتصنيف الفرق والمنتخبات في المسابقات المحلية والعالمية، فإن أخر إحصائية للموسم الماضي 2022-2023، نجد أن الدوري السعودي للمحترفين يحتل الترتيب رقم 68 على من بين مستوى الدوريات المحلية عبر العالم، بينما يأتي الدوري المصري في المركز 113 خلف العديد من الدوريات العربية الأخرى (المغربي – الجزائري).

تصنيف الأندية

وفقًا لموقع Football Database والمتخصص في هذا الشأن، نجد أن النادي الأهلي هو صاحب الريادة العربية كأهم وأكبر نادِ عربي في العالم نظرًا للفوارق الفنية والإنجازات الكبيرة التي حققها على مستوى دوري أبطال إفريقيا، وصلت به عالميًا للمركز 47، بينما يأتي أقرب منافسيه من الأندية السعودية الهلال صاحب المركز 68 عالميًا.

الحضور الجماهير

نشر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي وكذلك موقع وزارة الرياضة السعودية بيانًا تفصيليًا يوضح حجم الحضور الجماهيري لكل نادِ على حدى، ليصل الإجمالي إلى نحو أكثر من 500 ألف مشجع خلال الموسم الماضي 2022-2023.

في حين لم يُعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أو رابطة الأندية المحترفة عن عدد الحضور الجماهيري خلال الموسم الفائت، ولُعبت الكثير من المباريات بحضور جماهيري محدود لم يتجاوز المئات وفي بعض المباريات تواجد الآلاف.

القيمة السوقية للدوري واللاعبين

وفقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في هذا الشأن، فإن دوري روشن السعودي بلغت قيمته السوقية بعد وصول نجوم العالم في مقدمتهم كريستيانو رونالدو وأخرهم نيمار دا سيلفا، إلى نحو 924 مليون يورو، بينما بلغت القيمة السوقية للدوري المصري نحو 152 مليون يورو.

وعلى مستوى اللاعبين، فإن نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، المنضم حديثًا، تصل قيمته السوقية لـ60 مليون يورو كأكبر قيمة سوقية في دوري روشن، بينما يتصدر أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، ترتيب أعلى اللاعبين قيمة سوقية في الدوري المصري بقيمة 5 مليون يورو.

ونستعرض لكم في الإنفوجراف المرفق تفاصيل كاملة عن المقارنة بين الدوري المصري وروشن السعودي..