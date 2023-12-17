جمال نور الدين يتفقد محطة محولات الكهرباء الرئيسية بغرب المحافظة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، محطة محولات الكهرباء الرئيسية بغرب مدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء إسلام وجيه، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندسة غادة أبوكيلة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء بكفرالشيخ، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن محطة محولات الكهرباء الرئيسية بغرب مدينة كفرالشيخ، تغذى جميع مراكز ومدن المحافظة من خلال الربط مع محطة كهرباء البرلس العملاقة لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية وتوصيلات المشتركين بجميع مراكز المحافظة، بجهد 500 ك.وات بقدرة 1500 ميجاوات، وجهد 220 ك.وات بقدرة 525 ميجاوات، وجهد 66 ك.وات بقدرة 16 ميجاوات، بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباء، مؤكداً أن مشروعات الطاقة من أهم مقومات البنية الأساسية والتنمية بالمحافظة.

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة كفرالشيخ، والتعرف على مدى جاهزيتها وقدرتها الإستيعابية، بحضور اللواء إسلام وجيه، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء حسن عبدالغنى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن عدد محطات المعالجة بالمحافظة يبلغ 22 محطة بطاقة تصميمية 300 ألف م3/يوم، بينما تصل طاقتها الفعلية إلى 260 ألف م3/يوم، وعدد محطات الرفع 123 محطة، لافتاً أن مساحة المحطة تبلغ 57 فدانا، وتخدم مدينة كفر الشيخ و6 قرى تابعة، وعدد المستفيدين منها يصل إلى 900 ألف نسمة، وطاقتها الاستيعابية 95 ألف م3/يوم وتعمل حالياً بقدرة 74 ألف م3/يوم، مشيراً إلى تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن محطة إنتاج البيوجاز من نواتج الصرف الصحي، بعد تشغيل الوحدة رقم 1 على الشبكة بقدرة (1) ميجاوات/يوم، وتشغيل الوحدة رقم 2 ، بقدرة (1) ميجاوات/يوم لتبلغ اجماليها انتاج المحطة 2 ميجاوات من الكهرباء والذي ينتج من الحمأة، من خلال 192 منشر، وهي تعد التجربة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية.