جمال نجم: 93% معدل نمو حجم قروض القطاع المصرفي للسوق خلال آخر 3 سنوات

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن حجم القروض الممنوحة من البنك المركزي والقطاع المصرفي للسوق في آخر 3 سنوات ارتفع من 1.891 تريليون جنيه في ديسمبر 2019 إلي 3.644 تريليون جنيه في أغسطس 2022، أي بزيادة بلغت 1.800 تريليون جنيه.

وأضاف نجم، خلال كلمته اليوم في المؤتمر الاقتصادي مصر- 2022، أنه من الطبيعي في أوقات المخاطر والأزمات المالية أن يتحوط القطاع المصرفي ضد المخاطر ويقلل من الدخول فيها قدر الإمكان، لكن علي الرغم من ذلك ازداد حجم القروض في الفترة الأخيرة – من ديسمبر 2019 إلي أغسطس 2022 – بمعدل نمو بلغ 93%، مشددًا علي أهمية قطاع الصناعة بالنسبة لأي اقتصاد، وذلك لكونه يمثل توافر فرص العمل ويقود معدلات النمو.

وتستهدف الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود كافة الجهات المعنية، لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات.

ويوافق اليوم ختام فَّعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي انطلق في يوم 23 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية التي تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.