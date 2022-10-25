جمال نجم: 345 مليار جنيه حجم التمويلات ضمن مبادرة الصناعة بنهاية أغسطس

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن حجم التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لقطاع الصناعة بعائد 8% بلغت 345 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022.

وأضاف خلال كلمته في اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة أن عدد العملاء الذين استفادوا من هذه التمويلات بلغ 10آلاف عميل.

وأوضح أن مبادرة الصناعة تم طرحها في ديسمبر 2019 للشركات المتوسطة وتم تخصيص لها 100 مليار جنيه بعائد 10% قبل أن يتم تخفيض العائد إلى 8 % ، مشيرا إلى أنه في وقت لاحق وتحديدا في مارس 2020 تم إضافة الشركات الكبرى للاستفادة من هذه المبادرة لتخفيف المعاناة التي واجهت هذه الشركات خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى أنه بحلول يوليو 2020 وصلنا بحجم التمويلات ضمن مبادرة الصناعة إلى 100 مليار جنيه وكان من الممكن أن نتوقف ولكن قررنا الاستمرار.