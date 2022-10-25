جمال نجم : 181.8 مليار جنيه حجم محافظ «ضمان مخاطر الائتمان»

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن شركة ضمان مخاطر الائتمان ضامنة لحجم تمويلات في مبادرة دعم قطاع الصناعة بفائدة 8% بقيمة 181.8 مليار جنيه؛ لتحمُّل مخاطر التعثر بسبب الضبابية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا خلال 2020.

وأضاف، خلال كلمته في ثالث أيام المؤتمر الاقتصادي في الجلسة الأولى بعنوان “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة… تحديات وآليات تحفيز القطاع”، أن حجم الضمانات التي قدمها البنك المركزي إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان لتفعيل مبادرة دعم الصناعة بلغ 79% من إجمالي حجم الضمانات الصادرة من هذه الشركة لتقديم الدعم الكامل للصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن “المركزي” ضم الشركات الكبرى في “ضمان مخاطر الائتمان”، بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأول مرة في الدول الناشئة تضمن الشركات الكبرى بهدف دعم هذا القطاع.