جمال نجم: 150 مليون دولار الحد الأدنى لرأسمال «ستاندرد تشارترد»

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن بنك ستاندرد تشارترد سيلتزم بتطبيق الشروط الخاصة بتراخيص فروع المصارف الأجنبية المنصوص عليها فى القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بحجم رأس المال، والذى لن يقل عن 150 مليون دولار.

ورفع قانون البنوك الجديد رأس المال المخصص لفروع المصارف الأجنبية إلى 150 مليون دولار كحد أدنى، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وكان نجم قد قال، فى تصريحات صحفية له، إن بنك ستاندرد تشارترد حصل على موافقة مبدئية من «المركزى المصرى» للعمل فى السوق المحلية.

وأضاف أن البنك البريطانى سيفتتح أول فرع له فى شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى فى محافظة القاهرة على أن يفتح فرعا ثانيا له فى الإسكندرية خلال العام المقبل 2023.

وأشار إلى أن بنك ستاندرد تشارترد سدد كل الرسوم المطلوبة لافتتاح فرع له فى مصر، كما قدم إستراتيجية وخطة عمل بالسوق المصرية.

وأضاف أن البنك البريطانى سيقدم كل الخدمات من تجزئة مصرفية وائتمان شركات، مشيرا إلى أن تواجد بنك عالمى للعمل فى السوق سيسهم فى إثراء الجهاز المصرفى المصرى وإضافة خبرات جديدة.

ويعد «ستاندرد تشارترد» شركة بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية، ويقع مقرها فى لندن، وتقوم بتشغيل أكثر من 1700 فرع فى أكثر من 70 بلدا.