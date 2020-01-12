جمال نجم : نريد 80 مليار جنيه استثمارات إضافية لتحقيق نمو صناعي 10.7% (فيديو)

نائب محافظ البنك المركزي المصري أكد أن الصناعة عالميا هي قاطرة التنمية المستدامة وفرص العمل

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري إن الوصول إلى مستهدف نمو في القطاع الصناعي مقدر بـ 10.7 % في 2022 يحتاج ما لا يقل عن 80 مليار جنيه استثمارات محلية وخارجية إضافية.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها نجم مع برنامج “بنوك واستثمار”، بفضائية اكسترا نيوز مع الإعلامي إسماعيل حماد مساء الأحد.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري أن “الصناعة عالميا هي قاطرة التنمية المستدامة وفرص العمل، ولو خدنا بالنا أن رئيس الوزراء (مصطفى مدبولي) قال في أحد المؤتمرات إن مساهمة القطاع الصناعي الحالية 16.7% من الناتج الإجمالي المحلي”.

وأضاف: “قال (رئيس الوزراء) إن معدل النمو في قطاع الصناعة خلال السنة المالية 6.3% ونريده في 2022 يبقي 10.7% وهذا ليس معدل نمو صغير، ولتحقيقه في قطاع الصناعة فقط أنت عايز ما بين استثمارات محلية وخارجية ما لا يقل عن 80 مليار جنيه زيادة عن الموجود”.

وأشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط قالت إنه مستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي العام المقبل المقبل من 16.7% إلى 21% وهذا أمر ليس سهلا وعايز تركيز”

وأعلن البنك المركزي المصري عن رصد مبادرة دعم قطاع الصناعة نحو 100 مليار جنيه بعائد سنوي متناقص 10%، توجه للمصانع ذات المبيعات أو الإيرادات السنوية التي تتراوح بين 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي ،في ديسمبر الماضي إنه سيتم قصر مبادرة الصناعة على القطاع الخاص فقط وليس المنشآت الحكومية، لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في ظل قدرته على دفع عجلة النمو وزيادة معدلات التشغيل .