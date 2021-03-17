جمال نجم : الدولة تتحمل 120 مليار جنيه دعما لمبادرة التمويل العقاري الجديدة

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الدولة ستتحمل 120 مليار جنيه، دعمًا لمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة.

وكان رئيس الجمهورية، قد وجه البنك المركزي، الأسبوع الجاري، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وقال نائب محافظ البنك المركزي في اتصال هاتفي عبر فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي أحمد موسى: ” لو الـ100 مليار جنيه حجم المبادرة، تم استخدامها على 30 سنة.. سيكون حجم الدعم الذي ستدفعه الدولة يبلغ نحو 120 مليار جنيه، وذلك في حال استخدامها بالكامل وعدم زيادة أسعار الفائدة خلال 30 عامًا”.

وذكر جمال نجم أن البنك المركزي المصري، يعمل حاليًا مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجانب البنوك، لبلورة الاشتراطات النهائية للمبادرة وعرضها على مجلس إدارة البنك المركزي.

وقال إن العملاء محدودي الدخل الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة، سيسددون المقدم البالغ 15% من قيمة الوحدة على 3 سنوات، بينما سيقوم متوسطي الدخل بسداد المقدم لمرة واحدة.

وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن دراسة تخفيض مقدم الوحدة السكنية من 20% إلى 10% بالنسبة لمتوسطي الدخل، ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة، قائلًا:”نفكر في تخفيض المقدم إلى 10% من 20% لمتوسطي الدخل”.

وذكر أن الحد الأقصى لسعر الشقة السكنية ضمن المبادرة يبلغ 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل، والقسط الشهري يبلغ حوالي 1127 جنيهًا شهريًا على مدار 30 عامًا.

وذكر نائب محافظ البنك المركزي: “محدود الدخل مفروض أنه يدفع 15% مقدم.. ويحصل على دعم نقدي مثلا 30 ألف جنيه لو الشقة 350 ألف جنيه”.

وأوضح أن المبادرة تشترط ألا يزيد الدخل للمستفيدين من محدودي الدخل، عن 4500 جنيه للأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، بينما لا يزيد الدخل عن 10 آلاف للأعزب و14 ألف للأسرة، لمتوسطي الدخل.

وأشار جمال نجم إلى أن الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ستكون من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجاري التنسيق معه بشأن المبادرة بالإضافة إلى البنوك التي ترغب في المشاركة.

وأضاف أنه بالنسبة لشقق متوسطي الدخل البالغ سعرها 500 ألف، سيقوم بسداد 100 ألف جنيه مقدم، وسيقوم بتقسيط 400 ألف جنيه على 30 عامًا ليكون بذلك يدفع 1700 جنيه شهريًا.

وأوضح أن المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا يمكنهم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة.

وأضاف أن من يتجاوز أعمارهم 60% عامًا سيدفعون مقدم يصل إلى 40% و50%؛ لأن عدد السنوات المتاحة أقل، مشيرًا إلى أن أقصى مدة للتقسيط لتلك الفئة لا تتجاوز 15 عامًا.

وتابع نائب محافظ البنك المركزي: “صغر سن الحاصل على وحدة سكنية يكون أفضل للتقسيط على 30 عامًا”.

وذكر أن اشتراطات المبادرة تتضمن أن يكون سن المستفيد فوق 21 عامًا ويمتلك دخل يمكنه من سداد الأقساط الشهرية.

وأوضح جمال نجم أنه يمكن للعملاء الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي المصري، الاستفادة من المبادرة، شريطة أن لا تتجاوز الأقساط الشهرية سواء للقروض أو للوحدة السكنية 50% من إجمالي دخل الفرد.