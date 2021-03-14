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جمال نجم: البنوك صرفت 750 مليار جنيه فوائد على ودائع العملاء منذ عام 2016

صرفت فوائد على ودائع العملاء بنحو 750 مليار جنيه خلال 4 سنوات
الحسينى حسن 8:05 م, الأحد, 14 مارس 21 8:05 م, الأحد, 14 مارس 21

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قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري صرفت فوائد على ودائع العملاء بنحو 750 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وذكر نجم في اتصال هاتفي عبر فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي أحمد موسى: البنوك تعطي نسبًا معقولة من الفائدة للعملاء، وصرفت 750 مليار جنيه فوائد للعملاء على الودائع خلال الفترة من 2016 إلى 2020″.

وأضاف: “الودائع في زيادة بالقطاع المصرفي، وفي عملاء بتصرف الفائدة وأخرى لا تصرفها، وذلك دليل إن الشعب المصري يثق في القطاع المصرفي”. 

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وتابع قائلًا: “البنك المركزي يضمن جميع الودائع سواء الأفراد أو الشركات، بالعملة المصرية أو غير المصرية، البنك المركزي في تعهد لضمان كل واحد يأخذ فلوسه كاملة عند الطلب.. هناك سيولة كافية لتوفير المتطلبات سواء للأفراد أو الشركات”.

وأوضح جمال نجم أن ودائع عملاء القطاع المصرفي ارتفعت من 2.7 تريليون جنيه في 2016، إلى 5.2 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي. 

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وقال: “ودائع الأفراد ارتفعت من  1.7 تريليون جنيه في 2016، إلى 3.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2020، بنمو 113% خلال 4 سنوات، وهذه زيادة ليست صغيرة، وتضاعف ودائع القطاع العائلي أكبر دليل على ثقة العملاء والناس عارفة فلوسها في أمان ومحفوظة” 

وأضاف: النسبة الأكبر من ودائع القطاع المصرفي تمثل ودائع أفراد، وتلك ميزة كبيرة جدا وتعطي استقرارا في ودائع القطاع المصرفي، ولا يكون هناك تركز.. وتلك نقطة إشادة من قبل المؤسسات الدولية”.

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بقلم الحسينى حسن

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