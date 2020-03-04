جمال نجم: البنك المركزي أطلق مبادرات بقيمة 600 مليار جنيه والسيولة في السوق كافية

ردًّا على تساؤلات حول مدى احتياج السوق المحلية لإجراءات تحفيزية من البنك المركزى.

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أن حجم السيولة في السوق المحلية ضخم جدًّا، وهو ما يسهم في حماية الاقتصاد المصرى من الأزمات، مشيرًا إلى أن السوق المحلية له طبيعة خاصة. جاءت تصريحات نجم ردًّا على تساؤلات حول مدى احتياج السوق المحلية لإجراءات تحفيزية من البنك المركزى.

وشدد نجم، خلال تصريحات صحفية، اليوم، على أن البنك المركزى أطلق مبادرات بقيمة بلغت نحو 600 مليار جنيه للإسكان والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف في الأساس الفئات التي تكون أول المتأثرين في الأزمات العالمية.

وأوضح أن مبادرات المركزى شملت قطاعات السياحة والصناعة والعقارات البالغة 200 مليار جنيه، وحوالي 400 مليار جنيه موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إلزام “المركزي” للبنوك بالوصول لتمويلات المشروعات الصغيرة إلى 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية.