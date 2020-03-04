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جمال نجم: البنك المركزي أطلق مبادرات بقيمة 600 مليار جنيه والسيولة في السوق كافية

ردًّا على تساؤلات حول مدى احتياج السوق المحلية لإجراءات تحفيزية من البنك المركزى.
سيد بدر 10:54 م, الأربعاء, 4 مارس 20 10:54 م, الأربعاء, 4 مارس 20

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أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أن حجم السيولة في السوق المحلية ضخم جدًّا، وهو ما يسهم في حماية الاقتصاد المصرى من الأزمات، مشيرًا إلى أن السوق المحلية له طبيعة خاصة. جاءت تصريحات نجم ردًّا على تساؤلات حول مدى احتياج السوق المحلية لإجراءات تحفيزية من البنك المركزى.

وشدد نجم، خلال تصريحات صحفية، اليوم، على أن البنك المركزى أطلق مبادرات بقيمة بلغت نحو 600 مليار جنيه للإسكان والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف في الأساس الفئات التي تكون أول المتأثرين في الأزمات العالمية.

وأوضح أن مبادرات المركزى شملت قطاعات السياحة والصناعة والعقارات البالغة 200 مليار جنيه، وحوالي 400 مليار جنيه موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إلزام “المركزي” للبنوك بالوصول لتمويلات المشروعات الصغيرة إلى 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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