جمال فتح الله : خطة قوية لبورتو جروب للتوسع في المولات بعد الانفصال عن مجموعة عامر

أكد جمال فتح الله ، رئيس مجلس إدارة بورتو جروب، أن المجموعة تدرك أهمية تطوير قطاع التجزئة ودعم هذا السوق الواعد، ونعمل على خطة طموحة للتوسع في قطاع الأسواق التجارية (المولات) بعد الانفصال عن مجموعة عامر، وستكون تجربة بارك مول الخطوة الأولى على هذا الطريق.

وأعلنت شركة بورتو جروب رعايتها لفعاليات “قمة مصر لتجارة التجزئة” التي انطلقت اليوم الثلاثاء بحضور ورعاية الدكتور علي مصيلحي رئيس وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونحو 500 زائر من المديرين والخبراء لتبادل الرؤى حول قطاع التجزئة في مصر.

وأوضح جمال فتح الله أن هذه النسخة الثانية لمؤتمر “قمة مصر لتجارة التجزئة” والتي تستهدف خدمة قطاع التجزئة ومناقشة تحدياته وفرص نموه بالسوق المصري باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تتطلب مباحثات مستمرة ومناقشات للتعرف على تطورات هذا القطاع الهام.

وأضاف في بيان وصل “المال” أن هذه القمة تشهد مشاركة حكومية قوية تأتي استكمالاً لتقديم الدعم الحكومي وطرح أهم الإنجازات التي تقدمها الحكومة في المشهد الحالي لقطاع تجارة التجزئة بمصر، حيث تهدف القمة إلى تشكيل وتحسين مستقبل تجارة التجزئة في مصر، ويشارك في القمة عدد من خبراء التجارة والاستثمار وتجار التجزئة ورجال الأعمال ومؤسسي أشهر العلامات التجارية مع دعم وحضور العديد من الجهات والكيانات الحكومية.

وأشار إلى أن المشاركة في هذه القمة تأتي من منطلق لقاء كافة المتخصصين في قطاع التجزئة في مكان واحد ونقل الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها مجموعة بورتو جروب خلال الفترة الحالية، وتعزيز علاقة المجموعة بشركائها في هذا المجال الواعد، مؤكدا أهمية تطوير قطاع التجزئة ودعم هذا السوق الواعد.

وأوضح أن قطاع التجزئة يرتبط بالعديد من الصناعات وأصبح يشهد العديد من التغيرات في ضوء التكنولوجيا الجديدة والبيع أون لاين والتسويق الرقمي والقوة الشرائية للعملاء وتغير طبيعة المستهلكين وكلها عوامل تؤثر على هذه الصناعة الواعدة، ومناقشة العوامل المؤثرة في هذه الصناعة تساعد على دعمها والحفاظ على قوتها.

وأكد أن الشركة تعمل ضمن خطة تطوير داخلية لإعادة هيكلة كافة الإدارات بداخلها وذلك بالتوازي مع استمرار العمل في مشروعاتها للوفاء بتعاقداتها مع عملائها وذلك بالجودة المعهودة عن الشركة وبما يحافظ على سمعة الشركة بالسوق العقاري، كما أن الشركة لديها خطة استثمارية طموحة تحافظ على ريادتها في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.

ونوه أن منصور عامر لم يعد يملك أي حصص أو أسهم بمجموعة بورتو القابضة بصفته الشخصية.