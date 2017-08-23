جمال عيد: استخفاف الحكومة بالحريات وضعها في ورطة المعونة

إيمان عوفقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية باستهتارها بالقانون وقمع الحريات هي من وضعت نفسها في ذلك الموقف، مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة كانت تتوقع أن علاقتها بترامب والمصالح المتبادلة ستدفع أمريكا إلى غض البصر عن تلك الانتهاكات المتكررة، إلا أن ما لا تعلمه

إيمان عوف

قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية باستهتارها بالقانون وقمع الحريات هي من وضعت نفسها في ذلك الموقف، مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة كانت تتوقع أن علاقتها بترامب والمصالح المتبادلة ستدفع أمريكا إلى غض البصر عن تلك الانتهاكات المتكررة، إلا أن ما لا تعلمه الحكومة المصرية أن أمريكا لا يديرها شخص، بل تديرها مؤسسات لديها رؤي مدافعة عن الديمقراطية.

وعن توقعات تعامل الحكومة المصرية مع ذلك القرار الأمريكي بتجميد جزء من المعونة واعتماد صرفها على تحسن أحوال حقوق الإنسان والحريات، قال عيد إنه في ظل الضبابية وحالة الصراع بين السلطات والمؤسسات الموجودة التي تتضارب في الرؤي، مدللا على ذلك بأن وزيرة التضامن الاجتماعي لم تكن راضية عن قانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى أن هناك القضية رقم 173 التي اتهم فيها الغالبية العظمى من مؤسسي المجتمع المدني في مصر.

وكان مصدران مطلعان، قد أدليا بتصريحات مساء أمس الأول لـ”رويترز”، إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليونًا أخرى بدعوى عدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال المصدران إن القرار يُعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني، كما يعكس في الوقت نفسه “الإحباط” من موقف القاهرة بخصوص قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وأضاف المصدران أن الإدارة الأمريكية قررت “إعادة برمجة” مساعدات عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار في العام المالى 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليونًا في العام المالي 2016، إلا أنها لن تذهب لمصر، بحسب “رويترز”.

فيما قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إنه تم تخفيض 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية، مشيرة إلى أن هذه الأموال سيتم وضعها فى حساب خاص، يمكن لمصر الحصول عليه حال إذا تحسن سجلها فى الديمقراطية، بحسب الصحيفة.