جمال علام يوافق على طلب كلاتنبرج بإقامة معسكر لـ 40 حكمًا

وافق جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، بإقامة معسكر للحكام المصريين، يضم 40 حكمًا، في إطار خطته لتطوير التحكيم المصري.

وتولى كلاتنبرج قيادة منظومة التحكيم المصرية خلال شهر أغسطس الحالي، واجتمع بالحكام خلال الأيام الماضية لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتطوير المنظومة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام وافق على استقالة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة السابق وتعيين مارك كلاتنبرج خلال الفترة الحالية للتواجد على رئاسة اللجنة من أجل تطوير التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن مارك كلاتنبرج قام بعقد محاضرة مع الحكام خلال الفترة الماضية من أجل الحديث معهم عن بعض الأخطاء بجانب ما يرغب به خلال الفترة المقبلة.