جمال علام: كيروش رحل ولم يكن لدينا دولارات لاستقدام مدرب أجنبي.. فاخترنا إيهاب جلال

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طريقة اختيار إيهاب جلال، لتدريب منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال علام، خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية صدى البلد: فوجئنا بقرار كيروش بالرحيل، وتحدثت وقتها مع المدير المالي للاتحاد وأخبرني أنه لا توجد أي دولارات بالخزانة، وبالتالي من الصعب اختيار مدرب أجنبي، ولذلك الاختيار ذهب للمدرب المصري.

وأضاف: لست صاحب قرار رحيل كيروش، تعاقده انتهى عقب مباراة السنغال، والبعض صور له أننا نريد رحيله لذلك تعامل معنا بشكل قوي رغم أنني تحدثت معه وكنا نريد استمراره.

وعن إيهاب جلال، قال جمال علام: إيهاب جلال من البداية لم يمتلك ثقة في نفسه والجميع كان يهاجمه ولم يلقى أي مساندة مثلما يحدث مع المدرب الأجنبي.

وأضاف: راتب إيهاب جلال 725 ألف جنيه في الشهر، ولا أريد أن أتحدث عن الراتب الذي كان يحصل عليه في بيراميدز لأنه أكبر بكثير.

وأتم حديثه: نفكر في اختيار مدير فني لاتحاد الكرة لوضع خطة لكرة القدم المصرية، وسنحاول الاقتباس من التجربة البلجيكية.