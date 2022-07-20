جمال علام: قررنا إلغاء منصب مدير المنتخب.. وفيتوريا قادر على تطوير الكرة في مصر

أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لن يكون هناك مدير لمنتخب مصر في ظل وجود محمد بركات وحازم إمام، لأنهما بالفعل يتمتعان بالنجومية الكافية للاستغناء عن ذلك المنصب.

وأوضح علام، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم روي فيتوريا مدربًا لمنتخب مصر، أن المدير الفني البرتغالي سيتواجد في مشروع لمدة 4 سنوات مقبلة، مُتمنيًا التوفيق للجميع في تحقيق نتائج مرضية لطموح الجماهير المصري.

كما شدد على دعم اتحاد الكرة الكامل للمدير الفني وجهازه الجديد، مُبينًا أن فيتوريا أصبح واحد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة من أجل التخطيط للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار علام، خلال حديثه إلى أنه من الممكن الاستعانة بمدير إداري للمنتخب، خاصًة وأن الاتحاد المصري وضع خطة لتطوير المنتخبات من الناشئين حتى المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول.

وأتم رئيس اتحاد الكرة حديثه: فيتوريا وقع على عقد لمدة 4 سنوات لأننا كنا نريد أن نحصل على مشروع طويل المدى لمدة 4 سنوات، المجلس لن يتواجد طوال تلك المدة ولكن كنا نريد وضع استراتيجية كاملة للسنوات المقبلة والتنسيق بين الفئات العمرية خلال الـ 4 سنوات المقبلة وحتى كأس العالم 2026 وبالطبع سيكون هناك بطولتين لكأس الأمم الإفريقية خلال الـ 4 سنوات وسيكون الجهاز الفني مطالبا بالمنافسة عليهم.