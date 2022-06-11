جمال علام: بدأنا اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وحزين على إيهاب جلال

أعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استعدادات الجبلاية اعتبارًا من اليوم للبدء في عملية اختيار المدير الفني المقبل لمنتخب مصر.

وقال علام، خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية صدى البلد: كلفت حازم إمام ومحمد بركات بدراسة بعض السير الذاتية لمدربين أجانب لاختيار أحدهم لتدريب منتخب مصر.

وأضاف: نهتم بحالة اللاعبين النفسية قبل مواجهة كوريا، لذلك كان من غير المنطقي إعلان رحيل الجهاز الفني عقب مباراة إثيوبيا.

وتابع: لا يصح أن نتحدث عن عدم خوض مباراة كوريا الودية لأن هناك تعاقدات تحكم ذلك.

وعن الانتقادات الموجهة إلى اتحاد الكرة، قال علام: هناك حملة قوية ضد اتحاد الكرة والغرض منها هو رحيل مجلس إدارة الاتحاد، كذلك إيهاب جلال لم يكمل 10 أيام مع المنتخب ونشعر بالحزن لما حدث في إثيوبيا ولا نقول تبريرات.

وأكد جمال علام في حديثه أن غياب صلاح عن مواجهة إثيوبيا أثر كثيرًا على مستوى الفراعنة، مؤكدًا أن تواجده داخل الملعب كان سيجعل من الأمور مختلفة عما أصبحت عليه.

ويلتقي منتخب مصر مع كوريا الجنوبية ظهر الثلاثاء المقبل، في مباراة ودية بالعاصمة سيول.

ويسافر منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم السبت بقائمة شهدت بعض الإضافات الجديدة.