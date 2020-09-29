جمال شيبة مساعدًا للعضو المنتدب للإنتاج والفروع بشركة وثاق للتأمين التكافلي

قرر مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي ، – إحدي الشركات العاملة في السوق المصرية برأسمال عربي- ، تعيين جمال شيبة ، مساعدًا للعضو المنتدب، للإنتاج والفروع وتطوير الأعمال، في خطوة تستهدف جذب الكوادر البشرية المؤهلة، لتحقيق معدلات النمو التي تستهدفها الشركة.

ومن المقرر أن يتقلد جمال شيبة منصبه بشكل رسمي بدًا من بعد غد الخميس.

تعرف علي السيرة الذاتية لجمال شيبة

ويمتلك شيبة، رصيدًا من الخبرات المتراكمة بسوق التأمين ، تمتد لأكثر من عقدين ونيف، بدأها بالعمل في شركة المهندس للتأمين، في إدارتي إصدار السيارات، والحريق والسطو، خلال الفترة من 1994 حتي 2006 ، ثم إنتقل للعمل بشركة “بيت التأمين المصري السعودي” ، في 2006 حتي 2012 ، شغل خلالها عدة مناصب، منها رئيسًا لقسم الحريق والسطو، ثم مديرًا لفرع الشركة بمدينة نصر، ثم مديرًا عامًا مساعدًا لفرع الشركة بالمهندسين.

وفي عام 2018 ، عاد شيبة مجددًا لسوق التأمين– أي العمل بشركات التأمين– ليشغل منصب مدير عام الفروع وتطوير الاعمال بشركة المصرية للتأمين التكافلي ، لتنتهي رحلته مع الشركة صباح غد الأربعاء، قبل أن ينتقل لمحطته الجديدة في وثاق للتأمين.

شيبة يساهم في زيادة الأذرع الجغرافية للمصرية تكافل لـ 12 فرعًا في عامين

نجح شيبة خلال عامين ، من تقلده منصبه بالمصرية للتأمين التكافلي، في زيادة رئة الشركة علي مستوي التوسع الجغرافي، ليضيف لها سبعة فروع جديدة ، ليصل عدد الفروع إلي 12 فرعًا، مقابل 5 فروع قبل توليه منصبه كمدير للفروع وتطوير الأعمال.

ولم يكتف بالمساهمة في التوسعات الجغرافية بشركة المصرية للتأمين التكافلي، بل ساهم بشكل كبير في استحداث تغطيات تأمينية جديدة، مرتبطة ببعض المخاطر المستحدثة، علاوة علي جذب مجموعة من وسطاء التامين افرادًا وشركات، وتوقيع عددًا من برتوكولات التعاون مع بعض الجهات، بهدف توفير التغطيات التأمينية لها، وإعداد حزم متنوعة من الدورات التدريبية لوسطاء التأمين، بتنوع أطيافهم وتعدد أطرافهم، وإجراء بعض المسابقات لسماسرة التأمين، كأحد الوسائل التي لجأ إليها والتي ساهمت في إصطياد الفرص وتعظيم رصيد الأقساط المباشرة.