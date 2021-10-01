جمال شحاتة يكشف لـ«المال» سبب رحيله عن «بيت التأمين المصري السعودي»

تقدم جمال شحاتة رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة “بيت التأمين المصري السعودي” باستقالته من منصبه خلال الأيام الماضية.

وكشف شحاتة أن أسباب الاستقالة شخصية لرغبته فى التقاعد بعد فترة طويلة من العمل والعطاء بعد 15 سنة عمل بالشركة منذ التحاقه بها فى أول يونيو 2006 وسبقها فترة عمل فى شرك الدلتا للتأمين وتقلد الكثير من المناصب المالية والإدارية خلال فترة عمله.

شحاتة: الرغبة في الراحة سبب الاستقالة

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”المال” أنه يرغب فى الراحة بعد سنوات طويلة قضاها فى العمل فى قطاع التأمين، مشيرا إلى أنه يتمنى التوفيق لإدارة الشركة خلال الفترة المقبلة والمزيد من النمو والتطور والنجاح للشركات وإدارتها والعاملين بها.

إدارة الشركة برئاسة محمد عبد المولى العضو المنتدب تكرم جمال شحاتة

وأقام العاملون بالشركة وعلى رأسهم محمد عبد المولى العضو المنتدب للشركة حفل تكريم لجمال شحاتة رئيس قطاع الإنتاج والفروع بالشركة بعد رحيله من الشركة متمنين له التوفيق والنجاح فى القادم فى حياته، وعرفانا من الشركة بما قدمه من مجهود المتميز للشركة على مدار السنوات الماضية.

أحمد عصام يسير أعمال الإدارة

وعلمت “المال” أن أحمد عصام يتولى تسيير الأعمال فى إدارة الإنتاج والفروع بالشركة بعد رحيل جمال شحاته لحين اتخاذ الشركة قرارا رسميا بخصوص المنصب الشاغر بعد رحيل شحاته.

جدير بالذكر أن شحاتة تقلد العمل فى الكثير من لجان الشركة ولجان الاتحاد المصرى للتأمين وساهم فى عمل دورات مستندية وتحديثهاإلى جانب عمله مع الفنيين فى ابتكار وتحديث المنتجات، وساهم فى تكوين الجهاز الإنتاجى بالشركة وتأسيس الفروع والمساهمى فى صياغة نماذج العقد الموحد للمنتجين والوسطاء فى الاتحاد المصرى للتأمين تحت إشراف الاتحاد والهيئة العامة للرقابة النالية.

يذكر أن شركة بيت التأمين المصرى السعودى تعد الأقدم بين شركات التأمين التكافلى فى مصر، إذ حصلت على رخصة مزاولة نشاطها من الهيئة العامة للرقابة على التأمين عام 2002، وكانت الشركة قد أسست مؤخرًا 4 إدارات جديدة، تتمثل فى «خدمة العملاء» و«الالتزام» بجانب «تطوير المنتجات» و«التأمين البنكى»، كما تدرس تأسيس كول سنتر لخدمة عملائها على مدار 24 ساعة فى اليوم وطوال أيام الأسبوع، للرد على استفساراتهم وتلقى المقترحات والشكاوى وإخطارات الحوادث.