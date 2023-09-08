جمال سليمان يقدم ماستر للتمثيل بـ«الإسكندرية السينمائي»

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ39، عن تقديم النجم جمال سليمان ماستر كلاس للتمثيل بفعاليات الدورة القادمة التي تقام في الفترة من 3 حتى 8 أكتوبر القادم.

وأكد الأمير أباظة رئيس المهرجان في تصريحات صحفية، أن الاتفاق على الماستر كلاس جاء أثناء لقاء جمعه بالفنان جمال سليمان بمنزل المهندس أسامة الشيخ، حيث عرض عليه المشاركة في المهرجان بتقديم ماستر كلاس عن أدوات الممثل وهي الفكرة التي حظيت بموافقة الفنان الكبير ولاقت ترحيبا كبيرا ووعد بالمشاركة في فعاليات الدورة القادمة للمهرجان.

مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

