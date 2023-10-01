جمال سليمان يعتذر عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية

قرر النجم جمال سليمان الاعتذار عن المشاركة في مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته الـ39 والذي يرأسه الناقد السينمائي الأمير أباظة، حيث كان مقررا أن يشارك جمال سليمان في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان، والذي تنطلق فعالياته مساء اليوم وتستمر حتى 5 أكتوبر الجاري بمدينة الإسكندرية.

وقام جمال سليمان بإرسال رسالة اعتذار لإدارة مهرجان الاسكندرية لعدم قدرته على المشاركة فيه، بسبب وجوده بالعراق وكان مفترض عودته في 30 سبتمبر الماضي بعد مشاركته هناك في حدث فني، لكن لظروف الحادث الأليوم الذي وقع بمدينة الحمدانية وهز مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في وفاة أكثر من 100 شخص و150 مصابًا، تم تأجيل الحدث الذي سافر “جمال” من أجله، وهو ما عطل عودته للقاهرة والسفر للإسكندرية للمشاركة في لجنة التحكيم.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.