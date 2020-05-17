جمال حمزة: لم أقدر على الاستمرار في الأهلي.. التوأم حسن أبطال لفعلهما ذلك

قال إن مجلس إدارة الأهلي وقتها لم يقف أمامي، وتقبل موقفي وانتهت الأمور في سهولة

كشف جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، كواليس انضمامه إلى النادي الأهلي منذ سنوات بعيدة، عندما كان لاعبًا في صفوف الجونة.

وقال جمال حمزة خلال تصريحات تليفزيونية: بعد نهاية عقدي مع الزمالك، توجهت للاحتراف في ماينز لمدة 6 أشهر، قبل العودة إلى مصر من بوابة الجونة، لاستقر فيه لمدة سنة قبل الانتقال إلى الزمالك الموسم الجديد.

وأضاف: تفاجئت بعدم حديث مسؤولي الزمالك معي عقب نهاية الموسم، فبحثت عن مستقبلي وبدأت أنظر للعروض المقدمة، واخترت الأهلي لأنه كان العرض الأفضل بالنظر إلى الفوز بالبطولات.

وتابع: لم أتحمل تواجدي في الأهلي بسبب ارتباطي في الزمالك، ما فعله حسام وإبراهيم حسن كان موقفًا بطوليًا منهم، ولكن أنا لم استطيع، ولذلك رغبت في الرحيل فورًا، ومجلس إدارة الأهلي وقتها لم يقف أمامي، وتقبل موقفي وانتهت الأمور في سهولة، قبل أن أعود إلى الجونة من جديد.