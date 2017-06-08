جمال الدين يطعن على صحة ترشح أبوهيف والسيد للبورصة

شريف عمر :تقدم محمد وليد جمال الدين رئيس شركة الحديثة للمواد العازلة مودرن، والمرشح على مقعد الشركات المقيدة فى انتخابات البورصة الحالية، بتظلم أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات للطعن فى صحة ترشيح كلا من خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، وهاشم السيد العضو المنتد لشركة ال

شريف عمر :

تقدم محمد وليد جمال الدين رئيس شركة الحديثة للمواد العازلة مودرن، والمرشح على مقعد الشركات المقيدة فى انتخابات البورصة الحالية، بتظلم أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات للطعن فى صحة ترشيح كلا من خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، وهاشم السيد العضو المنتد لشركة المصريين فى الخارج للاسكان والتعمير.

وقال جمال فى تصريحات لـ “المال” إنه تقدم بالتظلم اليوم أمام لجنة الانتخابات، لاكتشافه عدد من الأخطاء القانونية فى قبول أوراق المرشحين على المقعد.

ويشهد مقعد الشركات المقيدة منافسة بين الثلاثى ابوهيف والسيد وجمال الدين لاقتناص المقعد الوحيد الممثل للشركات المقيدة.

وأشار وليد إلى أن القرار المنظم لانتخابات البورصة ينص على تخصيص مقعد الشركات المقيدة لصالح الكيانات المقيدة فى جداول البورصة وبعيداً عن الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية، ولكن بمراجعة الأوراق المقدمة من المرشحين، من السهل اثبات أنهما يتنميان لشركات تعمل فى مجال الأوراق المالية.

وتابع : فيما يتعلق بترشح خالد أبوهيف، فقد تقدمت بكافة المستندات التى حصلت عليها من السجل التجارى والتى تؤكد تأسيس شركة الملقى العربى وفقاً لقانون سوق المال رقم 92 لسنة 1995، كما أن أبوهيف يتولى منصب بداخل عضوية الجمعية المصرية للأوراق المالية ممثلا عن شركة الملتقى العربى، وهى من الدلائل التى تؤكد على عدم توافقه مع شروظ الترشح.

وتطرق إلى ترشح هاشم السيد بالقول : وفقاً للمادة 27 من قانون سوق المال، فإن أي شركة تساهم فى اطلاق صناديق استثمار أو المساهمة فى نشاط مالى تصيح شركة عاملة فى مجال الاوراق المالية، وفي الفترة الاخيرة اعلنت شركة المصريين فى الخارج للاسكان عن المساهمة بـ 17% من رأسمال صندوق المصريين للاستثمار العقارى، كما يتولى هاشم السيد منصب الرئيس التنفيذى، وهو ما دلل به على ان السيد لا يتوافق مع شروط الترشح عن الشركات المقيدة.

واستطرد : يمكن لجميع المهتمين الاطلاع على السيرة الذاتية التى تقدم بها المرشحين للجنة الانتخابات، للتعرف على الخبرات المالية لهما والعمل فى شركات تعمل فى مجال الاوراق المالية، بما يعنى ضرورة فحص الطعن المقدم، واعلان استبعادهما من الانتخابات لعدم توافق الشروط، كما أنى مستمر فى التواصل مع لجنة الانتخابات وامدادها بكل المستندات التى تؤكد موقفه.

وكانت “المال” قد انفردت فى السابق بوجود محاولات من مرشحى مقعد الشركات المقيدة للطعن على صحة ترشح أبوهيف على المقعد بدعوى أن شركته الملتقى العربى تابعة لقانون سوق المال رقم 92 وهو ما يمنع ترشحه على مقعد الشركات المقيدة.

ويشير الموقع الاليكترونى لشركة الملتقى العربى إلى أنها شركة مساهمة مصرية تأسست في ظل القانون رقم 230 لسنة 1989 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 2 لسنة 1990 الصادر في الرابع من شهر يناير لعام 1990، وفي شهر يونيو من عام 1997 تم توفيق أوضاع الشركة بما يتفق مع أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.