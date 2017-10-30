جمال الدين: ميزانية المساندة التصديرية منخفضة

محمد ريحانكشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، عن وجود عددًا من المعوقات يجب مواجهتها لإحداث زيادة كبيرة فى الصادرات المصرية، خلال الفترة المقبلة.وقال جمال الدين، خلال مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، اليوم الإثنين، إنه على رأس المعوقات انخفاض ميزانية صندوق

محمد ريحان

كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، عن وجود عددًا من المعوقات يجب مواجهتها لإحداث زيادة كبيرة فى الصادرات المصرية، خلال الفترة المقبلة.

وقال جمال الدين، خلال مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية، اليوم الإثنين، إنه على رأس المعوقات انخفاض ميزانية صندوق المساندة التصديرية إلى 2.6 مليار جنيه فى العام الحالى، بعد أن كان 3.7 مليار جنيه فى العام الماضى، مشيرًا إلى أن هناك تكاليف كبيرة على المصدرين المصريين ولابد من زيادة المساندة التصديرية لتشجيع حركة التصدير.

وأوضح أن المعوق الثانى هو تكلفة النقل الداخلى والتى ارتفعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن تكلفة النقل الداخلى تعيق التصدير بأسعار تنافسية، ومن ثم فلابد من مراجعة هذه التكاليف، ويضاف إلى المعوقات الفائدة الكبيرة على التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية.

وأكد أن الصادرات بصفة عامة ارتفعت خلال التسعة أشهر المنقضية من العام الجارى بنسبة 11%، لافتًا إلى أن كمية المصدر ارتفعت بنسبة تزيد على نسبة زيادة الصادرات بشكل عام، وارتفعت الكمية المصدرة بنسبة من 20% إلى 30%.