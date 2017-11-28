جماليات الصورة الفوتوغرافية.. ندوة بمركز محمود مختار

سلوى عثمان يقيم قطاع الفنون التشكيلية ندوة بعنوان "جماليات الصورة الفوتوغرافية"، غدًا الأربعاء، الساعة السادسة مساء، بقاعة "نهضة مصر" التابعة لمركز محمود مختار الثقافى.يتحدث بالندوة كل من حازم عبد الرحمن، عضو اللجنة الدائمة لصالون النيل وقوميسير صالون النيل للدورة التاسعة، وأيمن عمار

سلوى عثمان





يقيم قطاع الفنون التشكيلية ندوة بعنوان “جماليات الصورة الفوتوغرافية”، غدًا الأربعاء، الساعة السادسة مساء، بقاعة “نهضة مصر” التابعة لمركز محمود مختار الثقافى.

يتحدث بالندوة كل من حازم عبد الرحمن، عضو اللجنة الدائمة لصالون النيل وقوميسير صالون النيل للدورة التاسعة، وأيمن عمارة عضو اللجنة الدائمة لصالون النيل.

وفى الإسكندرية ينظم القطاع صالون “محمود سعيد الثقافى”، ويحمل الصالون هذه المرة عنوان “الهوية المصرية لفن الكاريكاتير”، بقاعة الندوات بمركز “محمود سعيد للمتاحف”، غدًا فى تمام الساعة السادسة، ومن ضيوف الصالون فنانو كاريكاتير وهم أحمد الباز، ومصطفى على، ودينا عبد الجواد شوشة.