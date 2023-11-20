جماعة الحوثي تنشر مقطعا مصورا يرصد اختطاف سفينة البحر الأحمر

نشرت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، مقطعا مصورا يظهر استخدام طائرة هليكوبتر في السيطرة على سفينة في البحر الأحمر أمس.

وكانت الجماعة قد قالت إنها اقتادت سفينة إسرائيلية أثناء إبحارها في البحر الأحمر إلى الساحل، وأكدت أن كافة السفن الإسرائيلية ستكون أهدافا مشروعة لها.

وكان المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع قد أكد أن عمليات الحوثيين تستهدف فقط السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين، وأنها ستستمر في تنفيذ عملياتها ضد إسرائيل حتى “يتوقف العدوان على قطاع غزة”.

فيما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن السفينة “هاجمها الحوثيون بتوجيهات إيرانية”، مشيرا إلى أنها كانت مستأجرة من قبل شركة إسرائيلية وليس على متنها أي إسرائيليين.

اختطاف سفينة البحر الأحمر

وكانت جماعة الحوثي في اليمن أعلنت، أمس، أنها اقتادت سفينة “إسرائيلية” أثناء إبحارها في البحر الأحمر إلى ساحل الحديدة، مؤكدة أن كافة السفن الإسرائيلية ستكون “أهدافا مشروعة لها”.

وشدد متحدث عسكري حوثي في بيان على أن استهداف السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين، ستستمر حتى يتوقف “العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة.

يشار إلى أنه منذ تفجر الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت المخاوف من توسع الحرب في المنطقة إلى صراع إقليمي قد يجر إليه طهران بشكل مباشر، لاسيما مع دخول ميليشيات تدعمها في العراق وسوريا ولبنان واليمن على خط الصراع وإن بشكل محدود حتى الساعة.

وألمحت إيران أكثر من مرة إلى أنه ليس في نيتها أو مصلحتها توسيع الحرب، بل أكد وزير خارجيتها، أمس الأحد، أن الفصائل المتحالفة مع بلاده تضبط عملياتها ضد إسرائيل وحلفائها رغم تلويحه أن بجعبتها المزيد.