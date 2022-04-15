جمارك نويبع تضبط 3 محاولات تهريب عدد من الكائنات البحرية والأدوية والأجهزة الطبية

أعلنت مصلحة الجمارك عبر الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط 3 محاولات تهريب كمية من الكائنات البحرية والأدوية والأجهزة الطبية بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لإتفاقية سايتس الدولية وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت المحاولة الأولى فى جمرك الصادر برئاسة حرم عبدالمقصود مدير الإدارة حيث تم الإشتباه فى وجود أصناف مخالفة فى السيارة رقم 3263 أردن قيادة السائق ن . ح أردني الجنسية إعادة تصدير للأردن، تم تكليف محمد حامد رئيس قسم الحركة بتفتيش السيارة فتبين وجود 22 طردا بوزن 585 كجم من الكائنات البحرية عبارة عن أصداف تراى داكنا ومحار وتوب شيل وقواقع بحرية وقطع من الشعب المرجانية المحظور حيازتها أو بيعها فى أماكن سرية يصعب الوصول إليها بجسم السيارة .

وكانت المحاولتين الثانية والثالثة فى جمرك الوارد حيث تم الإشتباه فى وجود أصناف مخالفة فى السيارة رقم 2192 د ه ص قيادة السائق م . ع . ك مصرى الجنسية والسيارة رقم 5259 د ن ب قيادة السائق م . س . ط مصرى الجنسية وكانتا فارغتين قادمتين من الأردن ، وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية برئاسة عمر على عبدالنور مدير إدارة تفتيش الركاب من قاسم لملوم ومحمد عسران مأمورى الحركة.

و بحضور محمد السعيد حجازى مدير إدارة المكافحة وأحمد السيد دياب ومصطفى مهدى وأحمد عميره وأحمد جميعى مديرى الإدارة وأحمد الكوز بالأمن الجمركى فتبين وجود 160 علبة سنترام بكل علبة 30 قرص منشأ كندا و2 جهاز طبى منشأ امريكا مخبأة داخل ثلاجه السيارة الأولى و 168 علبة بكل منها 30 قرص سنترام وجهاز طبى سونار من 3 قطع منشأ أمريكا مخبأة داخل ثلاجه السيارة الثانية .

وبلغ التعويض الجمركي المستحق 352 ألف جنيه، وقرر حمدى الشعراوى مدير عام جمارك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي بأرقام 1 و 2 و 3 لسنة 2022 وحررها رمضان قرنى ومحمد عبدالخالق ومحمد عبدالقوى بالشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.