جمارك نويبع تضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة الأستاذ حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2022 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع والسيارات القادمة من ميناء العقبة الأردنى تم ضبط 16هاتف محمول ماركات وألوان مختلفة مخبأة داخل لفائف من القماش ومغلفة بلاصق وأكياس بلاستيك داخل طرود الأمتعة الشخصية للراكب م . ا . ع مصرى الجنسية القادم من ميناء العقبة الأردنى.

كما تم ضبط 9 هواتف محمولة ماركة آيفون 13 بروماكس 256 جيجابايت ألوان مختلفة داخل السيارة رقم 4765/2431 فارغة قادمة من الأردن قيادة السائق ا . ا ع مصرى الجنسية خبأها داخل كابينة السيارة بتجويف أسفل سرير السائق بطريقة يصعب الوصول إليها .

وتم الضبط بلجنة جمركية برئاسة محمود حمزة مدير جمرك نويبع وفايز عبدالحميد مدير إدارة تفتيش الركاب ومحمود مصطفى والحسيني رياض والسيد حسن مأمورى تفتيش الركاب بحضور محمد السعيد حجازى مدير إدارة المكافحة ومحمد سيد الأهل بالأمن الجمركى، وبلغ التعويض الجمركي المستحق 183 ألف و 688 جنيه .

قرر حمدى الشعراوى مدير عام جمارك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي وحررهما محمود عبدالستار ومحمود بسيونى بالشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .