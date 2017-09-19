جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب 51 ألف دولار

كتبت مها أبوودنتمكن رجال جمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية ٥١ ألف دولار، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والقانون رقم 80 لسنة 2002 مكافحة غسيل الأموال وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستي

كتبت مها أبوودن

تمكن رجال جمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية ٥١ ألف دولار، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والقانون رقم 80 لسنة 2002 مكافحة غسيل الأموال وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية.

وتمت عملية الضبط بناء على المذكرة الواردة من إدارة البحث الجنائي بنويبع تفيد اعتزام الراكبة المصرية ص . ج . ح القادمة من الأردن على العبارة سيناء تهريب كمية من النقد الأجنبى.

كما تم تشكيل لجنة من إدارة تفتيش الركاب والمكافحة والأمن الجمركى لتنفيذ الإخبارية والاستعانة بشرطية نسائية لتفتيشها.

وأسفر الفتيش عن ضبط 51 ألفا و500 دولار أمريكى و690 جنيها مصريا لم يتم الإفصاح عنها فى الإقرار الخاص بذلك مخبأة داخل جيب سحر تم خياط باليد بالملابس الداخلية.