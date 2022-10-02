جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الهيدرو

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع للمرة الثانية خلال أسبوعين برئاسة حمدى الشعراوى مدير عام الجمارك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهريب (عمليات ) بالمنطقة الشرقية برئاسة محمد شاهين وإدارة البحث الجنائي بميناء نويبع البحرى من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الهيدرو الممنوع تعاطيه أو تداوله أو استيراده أو تصديره طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتقدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على مذكرة مشتركة من محمد عبد التواب مأمور ادارة المنافذ والسيد أبو خضير مدير مكافحة التهرب الجمركى لجمارك سيناء ومصطفى الحناوى مأمور مكافحة التهرب بقطاع سيناء وأسامة سعد مأمور الأمن الجمركى بجمارك جنوب سيناء وإدارة البحث الجنائي بميناء نويبع بالاشتباه فى الراكب ف. ع .ص جنسية عربية مغادر من ميناء نويبع البحرى إلى ميناء العقبة الأردنى.

وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبد التواب مأمور إدارة المنافذ تلاحظ وجود أجسام متماثلة.

وبالعرض على محمود حمزة القائم بأعمال مدير عام جمارك نويبع قرر تفتيش أمتعة الراكب بلجنة من مقدمى الإخبارية بحضور أحمد دياب مدير جمرك الصادر فتبين وجود 3 لفافات بوزن ٢١٢ جرام من مخدر الهيدرو من مخدر الهيدرو مخبأة بين طيات الملابس بحقائب الراكب بطريقة يصعب الوصول إليها.

قرر حمدى الشعراوى مدير عام جمارك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط جمركى رقم 18 لسنة 2022 وحرره محمد عبد القوى بإدارة الشؤون القانونية بجمارك نويبع .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس المصلحة للمنطقة الجمركية الشرقية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .