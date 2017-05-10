جمارك نويبع تحصِّل 156.9 مليون جنيه في 4 شهور

بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك نويبع خلال الفترة من أول يناير 2017 حتى آخر أبريل 2017 نحو 156 مليونًا و991 ألفا و260 جنيهًا.

ومثلت الإيرادات السيادية التي جمعتها إدارة نويبع خلال الأربعة أشهر 38 مليونًا و608 آلاف جنيه، و112 مليونًا و909 آلاف جنيه ضريبة قيمة مضافة، ونحو 5 ملايين و472 ألف جنيه لحساب جهات أخرى.

فيما بلغ عدد محاضر التهرب الجمركي لنفس الفترة 41 قضية بتعويضات قدرها مليون و847 ألفا و 739 جنيهًا.

من ناحية أخرى بلغ عدد الشهادات الجمركية المقيدة خلال الفترة المذكورة بأنظمتها المختلفة (وارد نهائي – دروباك – ترانزيت – إعفاءات – أمتعة شخصية – صادر) 3982 شهادة، ينما بلغ عدد الشهادات الجمركية للسيارات المقيدة بنظام الإفراج النهائي 26 شهادة وعدد السيارات المفرج عنها نهائيا 45.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية المعفاة من الرسوم 900 بيان والضرائب الجمركية المعفاة 114 مليونا و 921 ألف جنيه، فى جانب آخر بلغ عدد العبارات القادمة والمغادرة 534 عبارة، وإجمالي الركاب المغادرين والقادمين 86 ألفا و 959 راكبا.

ووصل عدد الشاحنات القادمة والمغادرة بنظام الإفراج المؤقت إلى 14580 شاحنة، والسيارات الملاكي القادمة والمغادرة بنظام الإفراج المؤقت 378 سيارة والأتوبيسات القادمة والمغادرة 470 أتوبيسا.