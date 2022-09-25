جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن موظفو الجمارك بالإدارة العامة في جمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوى مدير عام الجمارك من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة من مخدر الهيدرو الممنوع تعاطيه أو تداوله أو إستيراده أو تصديره.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء نويبع البحرى

فبناء على مذكرة مشتركة من محمد العزاوى مأمور ادارة المنافذ والسيد أبو خضير مدير مكافحة التهريب الجمركى لجمارك سيناء وأسامة سعد مأمور الأمن الجمركى بجمارك جنوب سيناء وعلى صالح مأمور التفتيش العام بالاشتباه فى الراكبان ع .م و ع .ص جنسيات عربية مغادرين الأراضى المصرية متجهين الى دول الأردن الشقيق عبر ميناء نويبع البحري.

وحيث تم تمرير الحقائب الخاصة بهم على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ محمد العزاوى مأمور باب الدخول.

وبناء عليه تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبهم من اللجنه سالفة الذكر ليتبين وجود سته لفافات من مخدر الهيدرو مخبأة داخل عبوات شامبو مخفيين بين طيات الملابس بحقائب الراكبين بطريقة يصعب الوصول إليها. بوزن تقريبى 1,270كجم وبلغت قيمة المضبوطات بمعرفة أ عمر عبد النور مدير التعريفة بمبلغ 125,000 جنيها مصريا .

وقرر حمدى الشعراوى مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى الضبط جمركى رقمى 17و16 لسنة 2022 والذى تم بمعرفة محمود طه وطارق جبر ومحمد عبد القوى من إدارة الشؤون القانونية بجمارك نويبع .

وتم تحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامه لاتخاذ شئونها.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس المصلحة للمنطقة الجمركية الشرقية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .